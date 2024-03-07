Астана и Эр-Рияд подписали соглашение по проекту строительства ВЭС на 1 ГВт в Казахстане

Казахстан и Саудовская Аравия подписали соглашение о реализации совместного проекта по строительству ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 1 ГВт, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Салмана Аль Сауда.
"По итогам встречи было подписано соглашение между правительством Казахстана и правительством Королевства Саудовской Аравии о реализации совместного проекта", - говорится в сообщении.
Принимавший участие во встрече председатель совета директоров саудовской компании ACWA Power Мухаммед Абунайян сообщил о перспективах проекта ВЭС, которая будет построена в области Жетысу (на юго-востоке Казахстана), а также о планах по взаимодействию с республикой в сфере "зеленой" энергетики.
Также в ходе встречи были обсуждены перспективы развития энергетического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией. Токаев отметил, что казахско-саудовские отношения достигли беспрецедентного уровня.
Как сообщалось ранее, ввод в эксплуатацию ВЭС, которую построит ACWA Power, запланирован на 2029 год. Начало строительства намечено на 2025 год.
ВЭС будет построена в районе Джунгарских ворот - горного прохода между Джунгарским Алатау с запада и хребтом Барлык с востока. Благодаря рельефу территория образует природную аэродинамическую трубу, где постоянно дуют сильные ветра, что делает ее перспективной для реализации проектов по ветроэнергетике.
ACWA Power работает в сфере возобновляемых источников энергии, в частности, производства электроэнергии и опресненной воды. Энергетический портфель компании включает в себя 77 активов в 12 странах.
Азербайджан и Россия обсудили вопросы сотрудничества в сферах туризма, инвестиций и транспортных коридоров
Байрамов отмечает важность отказа Еревана от территориальных претензий к Азербайджану ради мира и стабильности в регионе
Алиев назначил Эльчина Юсубова спецпредставителем президента Азербайджана в Ханкенди
Азербайджан и РФ обсудили открытиe представительства по туризму Азербайджана в Москве
Реализация «дорожной карты» по развитию туризма до 2027г позволит увеличить взаимный турпоток РФ и Азербайджана на 40%
Алиев поручил реализовать меры для расширения использования электромобилей и увеличения числа пунктов заправки электроэнергией
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
ХАМАС не намерено отказываться от переговоров по прекращению огня в Газе
Швеция 7 марта официально станет 32-м членом НАТО
ЕНП одобрила кандидатуру фон дер Ляйен на переизбрание главой ЕК
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank победил в 5 номинациях!
Банк Республика получил 6 наград в 6 номинациях
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Глава Минэкономики Азербайджана обсудил с вице-президентом ВБ инвестиционные проекты в рамках стратегии сотрудничества
Джаббаров обсудил с глобальным директором ВБ поддержку Азербайджана в рамках COP29
Проведение в 2024 году в Азербайджане конференции СОР29 является демонстрацией «зеленой» повестки страны - Алиев