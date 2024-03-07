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ТЭК 07.03.2024 15:15

Астана и Эр-Рияд подписали соглашение по проекту строительства ВЭС на 1 ГВт в Казахстане

Казахстан и Саудовская Аравия подписали соглашение о реализации совместного проекта по строительству ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 1 ГВт, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Салмана Аль Сауда.

"По итогам встречи было подписано соглашение между правительством Казахстана и правительством Королевства Саудовской Аравии о реализации совместного проекта", - говорится в сообщении.

Принимавший участие во встрече председатель совета директоров саудовской компании ACWA Power Мухаммед Абунайян сообщил о перспективах проекта ВЭС, которая будет построена в области Жетысу (на юго-востоке Казахстана), а также о планах по взаимодействию с республикой в сфере "зеленой" энергетики.

Также в ходе встречи были обсуждены перспективы развития энергетического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией. Токаев отметил, что казахско-саудовские отношения достигли беспрецедентного уровня.

Как сообщалось ранее, ввод в эксплуатацию ВЭС, которую построит ACWA Power, запланирован на 2029 год. Начало строительства намечено на 2025 год.

ВЭС будет построена в районе Джунгарских ворот - горного прохода между Джунгарским Алатау с запада и хребтом Барлык с востока. Благодаря рельефу территория образует природную аэродинамическую трубу, где постоянно дуют сильные ветра, что делает ее перспективной для реализации проектов по ветроэнергетике.

ACWA Power работает в сфере возобновляемых источников энергии, в частности, производства электроэнергии и опресненной воды. Энергетический портфель компании включает в себя 77 активов в 12 странах.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САУДАРАВИЯ, ВЭС, СОГЛАШЕНИЕ

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