Четыре представителя КНР лидируют по стоимости банковских брендов в мире - Brand Finance

Лидерами по стоимости бренда среди банков в мире являются четыре представителя Китая, говорится в ежегодном отчете Brand Finance Banking 500 за 2024 год.

На первом месте находится Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), стоимость бренда которого за год выросла на 3,3% (до $71,83 млрд). Он сохраняет лидирующую позицию по итогам восьмого года подряд.

Затем следуют China Construction Bank (+4,7%, до $65,6 млрд), Agricultural Bank Of China (+4,7%, до $60,4 млрд) и Bank of China (+6,6%, до $50,47 млрд).

Места с пятого по девятое занимают американские представители банковской отрасли: Bank of America Corp. (-3,6%, до $37,26 млрд), Wells Fargo (+8,6%, до $35,8 млрд), Chase (+14,3%, также до $35,8 млрд), Citi (+2,8%, до $31,4 млрд), J.P.Morgan (-3,3%, до $30,76 млрд). Замыкает десятку лидеров еще один китайский банк - China Merchants Bank (+8,6%, до $26,64 млрд). Список участников топ-10 не изменился по сравнению с прошлым годом, только J.P.Morgan опустился на девятую строчку с седьмой, пропустив вперед Chase и Citi.

В рейтинг вошли 72 американских банка, совокупная стоимость брендов которых оценивается в $332,2 млрд. Это самое значительное представительство среди стран. Однако общая стоимость брендов 52 китайских банков, которые вошли в список, выше и составляет $430,6 млрд, отмечается в сообщении.

Самым дорогим банковским брендом Великобритании остается HSBC ($20 млрд), который находится на одиннадцатом месте. В Испании им является Santander ($18,9 млрд, тринадцатая позиция), во Франции - BNP Paribas ($12,3 млрд, 22-я строчка), в Германии - Deutsche Bank ($5,4 млрд, 62-е место).

Наиболее существенный прирост стоимости бренда (в 2,4 раза, до $12,1 млрд) продемонстрировал Charles Schwab Corp., который в прошлом году отмечал 50-летие со дня основания. Он поднялся на 24-ю позицию с 61-й год назад.

Стоимость брендов всех 500 банков из рейтинга в 2024 году составляет $1,44 трлн, что почти вдвое выше показателя десять лет назад.