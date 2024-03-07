ADEA направит около 6,3 млн манатов на доставку зерна к пунктам временного хранения в Гяндже и Сангачалах

Публичное юридическое лицо «Государственное агентство государственных резервов» (ADEA) направит около 6,3 млн манатов на доставку пшеницы к железнодорожным тупикам (пунктам временного хранения –ИФ) в Гяндже и Сангачалах.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал госзакупок, ADEA подписала соответствующий контракт с ООО «ADY Ekspress».

Договор предусматривает транспортировку закупаемого Агентством пшеницы на принадлежащие ADEA железнодорожные тупики в Сангачалах и Гяндже, а также на другие железнодорожные тупики для внешнего хранения запасов продовольственной пшеницы.

Стоимость контракта – 6 млн 298 тыс. 62,48 манатов.

Срок выполнения работ – до 19 февраля 2025 года.

Н.Аббасова