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Дальнее зарубежье 07.03.2024 21:15

Около 3,5 тыс. фермеров и 700 единиц сельхозтехники участвовали в акции протеста в Праге

Протест аграриев состоялся в четверг в Праге, сообщает Чешское радио.

По его данным, около 3,5 тыс. участников акции из разных уголков Чехии на примерно 700 тракторах и другой сельскохозяйственной технике проехали по улицам города в час пик, осложнив транспортную ситуацию. Затем состоялась манифестация у здания правительства.

Протестующие заявляют, что этими действиями они хотят обратить внимание властей на то, что правительство страны не пытается решать их проблемы.

У здания правительства из одной из машин вывалили две большие кучи навоза. Водителя задержали.

Глава Сельскохозяйственной палаты Чехии (она является одним из организаторов протеста) Ян Долежал, комментируя этот инцидент в эфире Чешского радио, заявил: "Это произошло без нашего ведома, без согласования с нами. Но это показывает, что фермеры находятся в отчаянии, а отчаявшиеся люди делают отчаянные поступки".

Он отметил, что, если правительство не предпримет никаких мер, очередная акция протеста пройдет в Праге 21 марта.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРАГА, ФЕРМЕРЫ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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