Проверки Минфина Азербайджана в 2023г выявили завышенные и необоснованные платежи в госорганизациях на 587 млн манатов

Проверки Государственной службы финансового надзора Минфина Азербайджана в 2023 года выявили нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 586,9 млн манатов, отмечается в сообщении министерства.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минфин, нецелевое расходование средств было связано с завешенными и необоснованными платежами.
В 2023 году были проведены контрольные мероприятия в 126 организациях (в 2022г – в 185 организациях).
При этом, проверки в 90 организациях были проведены на основании запросов органов прокуратуры и правоохранительных органов. В ходе этих проверок было выявлено завышенные и необоснованные платежи на сумму 586,9 млн манатов, заниженные таможенные платежи в госбюджет на сумму 131,9 млн манатов.
Также Госслужба провела проверку в 36 организациях на предмет целевого использования средств на общую сумму 2 млрд 83,5 млн манатов. В 35 организациях выявлено нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 4,9 млн манатов, из которых 3,7 млн манатов возмещено в госбюджет. При этом материалы по одной организации, где выявлено нецелевое использование средств на 3,1 млн манатов, направлены в Генпрокуратуру для юридической оценки.
Госслужба по итогам проверок применила штрафы в отношении 59 должностных лиц в бюджетных организациях на общую сумму 57,3 тыс. манатов.
Проверки Государственной службы финансового надзора Минфина Азербайджана в 2022 году выявили нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 225 млн 710,4 тыс. манатов.
Р.Ахмедов
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