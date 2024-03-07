Ротационная ПВО, включая батареи Patriot, начнет действовать в Литве в этом году - министр обороны

Согласованная в прошлом году в Вильнюсе ротационная система противовоздушной обороны (ПВО) начнет действовать в Литве в текущем году, и в республике будут размещены батареи ПВО Patriot, сообщил глава литовского Минобороны Арвидас Анушаускас.

"В этом году ротационная система ПВО, о которой было договорено в Вильнюсе, наконец-то, начнет действовать, по крайней мере, частично", - сказал министр на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг.

"Впервые мы, страны уже договорились, я не буду сейчас называть конкретную дату, но мы договорились о появлении в Литве конкретных систем ПВО, вплоть до Patriot. Это будет уже в этом году", - подчеркнул Анушаускас.

Страны НАТО договорились в июне прошлого года о ротационной модели ПВО в ответ на призывы государств Балтии усилить текущую натовскую миссию воздушной полиции, напоминает агентство BNS.

Литва, Латвия и Эстония предложили ротационное развертывание сил и средств ПВО в условиях нехватки средств противовоздушной обороны. Это означает, что разные западные партнеры могут направлять военную технику в разные страны Балтии на ротационной основе, поясняет BNS.

Литва обсуждала возможность развертывания сил ПВО в регионе с Германией, Швецией, Нидерландами, Италией и Грецией, но пока не достигла конкретных договоренностей.