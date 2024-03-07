Мустафаев и Григорян провели 7 заседание Госкомиссии по делимитации азербайджано-армянской границы

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер Армении Мгер Григорян в четверг на азербайджано-армянской границе провели седьмое заседание Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, сообщает “Интферакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам делимитации и приступили к согласованию проекта положения о совместной деятельности Госкомиссии, а также обсудили проекты соответствующих инструкций о порядке проведения делимитационных работ.





“Стороны договорились завершить согласование проекта Положения о совместной деятельности комиссий в кратчайшие сроки”, - говорится в информации.





Мустафаев и Григорян также договорились определить дату и место следующего заседания комиссий в рабочем порядке.





Х.Насирзаде