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Бизнес и законодательство 07.03.2024 20:33

Премьер Азербайджана и вице-президент ВБ обсудили перспективы партнерства

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг провел встречу с вице-президентом Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

“В ходе встречи состоялся разговор о стратегии перехода Азербайджана к зеленой энергетике, реализованных проектах в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики, а также вкладе страны в борьбу с последствиями изменения климата”, - отмечается в информации Кабмина, передает “Интерфакс-Азербайджан”.


На встрече стороны обсудили перспективы партнерства между Азербайджаном и ВБ по многим направлениям, реализацию приоритетных проектов повестки дня сотрудничества, подготовку новой Страновой стратегии партнерства.


Также обсуждались вопросы сотрудничества в рамках Конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в этом году.


Х.Насирзаде


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Тэги: КАБМИН, ВБ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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