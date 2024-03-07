Премьер Азербайджана и вице-президент ВБ обсудили перспективы партнерства

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг провел встречу с вице-президентом Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

“В ходе встречи состоялся разговор о стратегии перехода Азербайджана к зеленой энергетике, реализованных проектах в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики, а также вкладе страны в борьбу с последствиями изменения климата”, - отмечается в информации Кабмина, передает “Интерфакс-Азербайджан”.





На встрече стороны обсудили перспективы партнерства между Азербайджаном и ВБ по многим направлениям, реализацию приоритетных проектов повестки дня сотрудничества, подготовку новой Страновой стратегии партнерства.





Также обсуждались вопросы сотрудничества в рамках Конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в этом году.





Х.Насирзаде