SOCAR и Татнефть подписали соглашение о деятельности в сфере нефтехимии

Президент Госнефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф в четверг провел встречу с гендиректором ОАО «Татнефть» Наилем Магановым, передает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на SOCAR.

В ходе встречи стороны подписали Соглашение о взаимной деятельности в сфере нефтехимии и Меморандум намерений по совместной деятельности на нефтяном месторождении.





Также стороны обсудили развитие человеческого капитала и сотрудничество в этом направлении.





По информации SOCAR, на встрече азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью ряда предприятий "Татнефти".





Х. Насирзаде