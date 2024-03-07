SOCAR и Татнефть подписали соглашение о деятельности в сфере нефтехимии

Президент Госнефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф в четверг провел встречу с гендиректором ОАО «Татнефть» Наилем Магановым, передает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на SOCAR.
В ходе встречи стороны подписали Соглашение о взаимной деятельности в сфере нефтехимии и Меморандум намерений по совместной деятельности на нефтяном месторождении.
Также стороны обсудили развитие человеческого капитала и сотрудничество в этом направлении.
По информации SOCAR, на встрече азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью ряда предприятий "Татнефти".
Х. Насирзаде
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