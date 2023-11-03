SOCAR и Татнефть подписали «Дорожную карту» сотрудничества в нефтяной сфере

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и публичное АО "Татнефть" Республики Татарстан РФ подписали «Дорожную карту» сотрудничества, сообщает пресс-служба Минэкономики Азербайджана.

Подписание документа состоялось в Баку в ходе встречи министра экономики Микаила Джаббарова, президента SOCAR Ровшана Наджафа и генерального директора «Татнефть» Наиля Маганова.

В ходе встречи стороны обсудили реализуемые проекты в сфере энергетики и возможности сотрудничества.

«В ходе встречи выражено удовлетворение успешным развитием сотрудничества с Татнефтью, рассмотрены приоритетные направления сотрудничества с компанией, возможности сотрудничества в сфере энергетики, а также проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющими взаимный интерес. Затем президент SOCAR и гендиректор «Татнефть» подписали «Дорожную карту» сотрудничества», - говорится в информации, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По информации Минэкономики, документ предусматривает сотрудничество компаний в сферах добычи, переработки, реализации нефти и нефтехимической продукции, обмен опытом, развитие человеческого капитала и в других областях.

Позже был организован визит делегации российской компании в город Шушу.

Н.Аббасова