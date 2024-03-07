Молдова и Франция подписали соглашения об экономическом и оборонном сотрудничестве

Молдова и Франция подписали в четверг соглашения о сотрудничестве в области обороны и экономики, сообщила президент Молдовы Майя Санду.

"У молдаван есть право определять свое будущее, и это будущее - в Европейском союзе. (...) Благодаря поддержке Франции и других партнеров мы знаем, что не одиноки. Вместе мы добьемся того, что Молдовабудет свободной, мирной страной и вступит в Европейский союз", - заявила Санду на совместной пресс-конференции в Париже, отрывок которой опубликован на сайте администрации президента Молдовы.

Президент Молдовы находится в Париже во главе правительственной делегации. В ходе визита она встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Она отметила, что встреча проходит "на фоне новых попыток России и ее сторонников оказать дополнительное давление на Молдову".

Она выразила благодарность Франции, в том числе, за Платформу в помощь Молдовы, которая создана по инициативе Франции, Германии и Румынии. "Я благодарна президенту Макрону за постоянную и непоколебимую поддержку во время председательства Франции в Европейском совете в первой половине 2022 года и на декабрьском саммите в Брюсселе", - сказала Санду.

Ранее пресс-служба министерства обороны Молдовы сообщила о том, что министры обороны Молдовы и Франции Анатолий Носатый и Себастьян Лекорню подписали соглашение о сотрудничестве. Оно "призвано обновить соглашение между оборонными ведомствами двух стран, подписанное в 1998 году, и создать рамки для углубления партнерства".

"Соглашение будет охватывать следующие важные области для развития и модернизации армии Молдовы: оборонную политику, участие в международных миссиях и операциях, контроль и управление воздушным пространством, информационные технологии и военная связь, топография, кадровая политика и языковая подготовка, логистика, военная медицина, финансовое и бюджетное управление", - отмечается в сообщении минобороны.

Пресс-служба подчеркивает, что, "учитывая развитие ситуации в регионе и связанные с этим вызовы, обновление документа необходимо для укрепления совместных усилий по борьбе с угрозами национальной безопасности на пути Молдовы к присоединению к Евросоюзу".

Документ предусматривает создание молдавско-французской комиссии, которая проведет оценку совместных мероприятий и утвердит многолетний план сотрудничества в области обороны. Комиссия будет ежегодно собираться во Франции или Молдовы.

Молдоваподала заявку на членство в ЕС 3 марта 2022 года, вслед за Украиной и Грузией. 23 июня 2022 года Молдоваполучила статус кандидата в члены ЕС, а 8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС.