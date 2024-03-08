Нападение на судно произошло в Аденском заливе в 90 км от берега

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в пятницу зафиксировало атаку на судно в Аденском заливе примерно в 90 км к юго-востоку от Адена, говорится в сообщении UKMTO на странице в соцсети X.

Власти ведут расследование происшествия. В UKMTO рекомендовали судам проходить эту зону с осторожностью, сообщать о подозрительных явлениях.

Накануне лидер группировки хуситов "Ансар Аллах" Абдула Малик аль-Хути заявил, что всего мятежники применили в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе 403 БПЛА и ракет против 61 корабля. В свою очередь представитель хуситов Мухаммед Абдулсалам отмечал, что мятежники вначале предупреждают экипажи судов не входить в их зону, некоторые подчиняются и поворачивают назад, и лишь в случае отказа происходит нападение. Он возложил ответственность за происходящее в Красном море на США.