ЕС пообещал Украине военную помощь в текущем году на 21 млрд евро

Евросоюз будет продолжать поддерживать Украину и выделит в 2024 году военной помощи не менее, чем на 21 млрд евро, заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"В этом году наша военная поддержка существенно увеличится. В общей сложности за последние три года ЕС и государства-члены совместно предоставили военную помощь на сумму 28 млрд евро. На этот год государства-члены ЕС планируют около 21 млрд евро. Это основано на частичной информации, поэтому фактическая сумма будет еще больше", - сказал Домбровскис в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

Заместитель председателя ЕК подтвердил, что "коллективные европейские усилия направлены на поставку одного миллиона артиллерийских снарядов к концу года". "И мы продолжим эти усилия и в ближайшие годы. Мы, разумеется, осознаем срочность этих поставок", - заверил Домбровскис.

Он также упомянул о финансовой поддержке Украины. "Фонд для Украины вступил в силу и обеспечит стабильное и предсказуемое финансирование для страны на следующие четыре года в период с 2024 по 2027 год на общую сумму 50 млрд евро", - напомнил зампред ЕК.

Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия предоставит первый платеж в рамках этого механизма "позднее в этом месяце в размере 4,5 млрд евро, а в апреле - еще 1,5 млрд евро". Выплаты будут связаны с реализацией плана по Украине, над которым, по его словам, идет интенсивная работа ЕК с украинским правительством.