Турция готова принять мирный саммит по Украине с участием России – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова принять мирный саммит по Украине с участием России.
«С самого начала мы вносим вклад в завершение войны на основе переговоров. Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена и Россия», - сказал Эрдоган в пятницу в Стамбуле после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эрдоган подчеркнул, что «мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость нашего стратегического партнера – Украины».
«К сожалению, война оказывает растущее негативное влияние в региональном и глобальном плане и, прежде всего, на Украину. Не было сделано дипломатических шагов по использованию стола переговоров, который мы построили в Стамбуле в марте 2022 года для установления мира», - отметил он.
Президент Турции также выразил готовность предоставить поддержку новым договоренностям по экспорту зерна.
По его словам, «вступление в силу соглашения о свободной торговле, как можно скорее, без сомнения, даст импульс развитию наших отношений».
Эрдоган отметил, что «существование в Украине крымских татар является одним из важнейших факторов усиления дружбы между двумя странами. Крымские татары, являющиеся неотъемлемой частью Украины, самоотверженно борются за восстановление территориальной целостности Украины».
«В будущем мы, с одной стороны, будем солидарны с Украиной, а с другой - будем продолжать нашу работу по завершению войны справедливым миром на основе переговоров», - заявил он.
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