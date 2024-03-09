В состав ВМС Японии вошла новая дизель-электрическая подлодка

Японский военно-морской флот пополнился новой дизель-электрической подводной лодкой "Дзингэй", сообщили Силы самообороны Японии.
Подлодка является третьей в классе "Тайгэй". Она отличается повышенной бесшумностью, увеличенной способностью непрерывно находиться под водой. Субмарина имеет новую гидроакустическую систему с улучшенными возможностями обнаружения противника.
Она оснащена шестью 533-мм торпедными аппаратами, предназначенными для использования торпед "Тип-89" пассивного и активного самонаведения с дальностью действия до 27 миль. В арсенале подлодки также имеются противокорабельные ракеты "Гарпун".
Ее стандартное водоизмещение - около 3 тыс. тонн, длина корпуса - 84 метра, ширина - 9,1 метра. Экипаж составляет 70 человек. Рабочая глубина погружения достигает 90 метров
В настоящее время всего в боевом составе Военно-морских сил самообороны Японии имеются 23 подводные лодки.
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