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Дальнее зарубежье 09.03.2024 14:45

В состав ВМС Японии вошла новая дизель-электрическая подлодка

Японский военно-морской флот пополнился новой дизель-электрической подводной лодкой "Дзингэй", сообщили Силы самообороны Японии.

Подлодка является третьей в классе "Тайгэй". Она отличается повышенной бесшумностью, увеличенной способностью непрерывно находиться под водой. Субмарина имеет новую гидроакустическую систему с улучшенными возможностями обнаружения противника.

Она оснащена шестью 533-мм торпедными аппаратами, предназначенными для использования торпед "Тип-89" пассивного и активного самонаведения с дальностью действия до 27 миль. В арсенале подлодки также имеются противокорабельные ракеты "Гарпун".

Ее стандартное водоизмещение - около 3 тыс. тонн, длина корпуса - 84 метра, ширина - 9,1 метра. Экипаж составляет 70 человек. Рабочая глубина погружения достигает 90 метров

В настоящее время всего в боевом составе Военно-морских сил самообороны Японии имеются 23 подводные лодки.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ВМС, ПОДЛОДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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