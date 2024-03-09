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Регион 09.03.2024 18:15

Эрдоган намерен продолжать поддерживать ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что не прекратит поддерживать палестинское движение ХАМАС, против которого Израиль ведет боевые действия в секторе Газа.

"Никто не заставит нас признать ХАМАС террористической группировкой. Турция не скрывает контакты с лидерами ХАМАС и решительно поддерживает этих руководителей", - приводят его слова ближневосточные СМИ.

Эрдоган в очередной раз раскритиковал военную операцию Израиля в секторе Газа.

"Нетаньяху и его правительство совершают преступления против человечности в Газе", - сказал турецкий лидер.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ХАМАС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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