Баку требует от Еревана немедленного освобождения 4 оккупированных сел

Официальный Баку требует от Еревана немедленного освобождения 4 оккупированных неэксклавных сел, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на пресс-службу заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.
“Что касается 4-х неэксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы -ИФ), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна и они подлежат немедленному освобождению”, - отмечается в информации.
Кроме того, в офисе вице-премьера отметили, что вопрос освобождения четырех эксклавных сел (Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки - ИФ) Азербайджана, оккупированных Арменией, будет решен в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.
Вместе с тем в офисе вице-премьера заявили, что в настоящее время в Комиссии Азербайджана и Армении по делимитации государственной границы ведутся работы по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для проведения делимитационных работ.
При этом в Баку категорически опровергли информацию армянских СМИ, исходящую из правительственных источников, о якобы “оккупации” армянского 31 села со стороны Азербайджана.
Х.Насирзаде
SOCAR и КазМунайГаз намерены поэтапно увеличивать транзит казахстанской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан
AZAL с 19 марта возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив
Минэнерго Норвегии объявило сбор заявок на шельфовые участки для хранения CO2
Первый пилотируемый полет корабля Boeing Starliner к МКС перенесли на май - NASA
Власти Киото запретили туристам проход в ряд районов из-за приставаний к гейшам
Алиев обвинил Францию в открытой политике исламофобии и дискриминации мусульман
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Эрдоган намерен продолжать поддерживать ХАМАС
США планировали реконструкцию космических кораблей инопланетян в случае их обнаружения - Пентагон
В Армении активно обсуждается идея вступления в ЕС - глава МИД
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank победил в 5 номинациях!
Банк Республика получил 6 наград в 6 номинациях
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Глава Минэкономики Азербайджана обсудил с вице-президентом ВБ инвестиционные проекты в рамках стратегии сотрудничества
Джаббаров обсудил с глобальным директором ВБ поддержку Азербайджана в рамках COP29
Проведение в 2024 году в Азербайджане конференции СОР29 является демонстрацией «зеленой» повестки страны - Алиев