Баку требует от Еревана немедленного освобождения 4 оккупированных сел

Официальный Баку требует от Еревана немедленного освобождения 4 оккупированных неэксклавных сел, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на пресс-службу заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

“Что касается 4-х неэксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы -ИФ), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна и они подлежат немедленному освобождению”, - отмечается в информации.





Кроме того, в офисе вице-премьера отметили, что вопрос освобождения четырех эксклавных сел (Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки - ИФ) Азербайджана, оккупированных Арменией, будет решен в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.





Вместе с тем в офисе вице-премьера заявили, что в настоящее время в Комиссии Азербайджана и Армении по делимитации государственной границы ведутся работы по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для проведения делимитационных работ.





При этом в Баку категорически опровергли информацию армянских СМИ, исходящую из правительственных источников, о якобы “оккупации” армянского 31 села со стороны Азербайджана.





Х.Насирзаде