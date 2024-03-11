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Президент Португалии с 12 марта начнет обсуждать формирование нового правительства

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза во вторник начнет консультации с партиями по вопросу формирования правительства после состоявшихся в воскресенье парламентских выборов, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление администрации президента.

"После прошедших выборов в парламент Португалии президент со вторника заслушает представителей политических партий и коалиций", - говорится в заявлении администрации португальского лидера.

По итогам консультаций президент назначит нового премьер-министра страны.

По результатам подсчета 99% голосов на парламентских выборах в Португалии левая Социалистическая партия набрала 28,66% голосов, таким образом получив 77 мест в парламенте.

Правоцентристский Демократический альянс с социал-демократами во главе получает 28,63%. Еще три места (0,86%) в парламенте альянс набрал по итогам голосования на Мадейре. Таким образом, альянс получил 79 мест.

Беспрецедентный уровень поддержки получила ультраправая партия "Хватит!" (Chega), заручившись 18,06% голосов, что эквивалентно 48 местам в парламенте. Это в четыре раза больше, чем после выборов в 2022 году.

На четвертом месте оказалась партия Либеральная инициатива - у нее 5,08%, это восемь мест в парламенте. Пять мест - у левой радикальной партии "Левый блок". Еще по четыре мандата получили "Коалиция демократического единства", состоящая из коммунистов и "зеленых", и леволиберальная партия "Ливре". Одно место получила природозащитная партия PAN.

Всего в парламенте Португалии 230 мест, к настоящему моменту среди них определены 226. Оставшиеся четыре места определит финальный расклад голосования из-за рубежа, но подсчет может занять порядка двух недель.

Выборы в Португалии состоялись 10 марта.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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