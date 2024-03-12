Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8593 RUR   0.0188 GBR   2.1791 TRY   0.053

Цена на нефть

11.03 $/bbl +/- WTI 77.93 -0.08 Brent 82.21 +0.13
Дальнее зарубежье 12.03.2024 16:01

ХАМАС и «Хезболла» провели переговоры в Бейруте

Представители радикальной палестинской группировки ХАМАС провели в Бейруте переговоры с главой ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасаном Насраллой.

В сообщении по итогам встречи, которое приводят во вторник израильские СМИ, говорится, что представители двух радикальных группировок обсудили ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также переговоры по прекращению "агрессии в Газе".

Встреча делегации ХАМАС с Насраллой состоялась в понедельник, 11 марта.

7 октября 2023 года правящая в секторе Газа группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, убив около 1,2 тыс человек и взяв более 200 заложников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПАЛЕСТИНА, ЛИВАН, ГРУППИРОВКИ, ПЕРЕГОВОРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az