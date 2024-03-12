ХАМАС и «Хезболла» провели переговоры в Бейруте

Представители радикальной палестинской группировки ХАМАС провели в Бейруте переговоры с главой ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасаном Насраллой.

В сообщении по итогам встречи, которое приводят во вторник израильские СМИ, говорится, что представители двух радикальных группировок обсудили ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также переговоры по прекращению "агрессии в Газе".

Встреча делегации ХАМАС с Насраллой состоялась в понедельник, 11 марта.

7 октября 2023 года правящая в секторе Газа группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, убив около 1,2 тыс человек и взяв более 200 заложников.