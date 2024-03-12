Строительство Центральной городской больницы в Физули осуществит компания из Казахстана

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев во вторник ознакомились с планом строительства центральной городской больницы в городе Физули (Карабахский регион Азербайджана), сообщает сайт лидера Казахстана.
«Глав государств проинформировали, что общая площадь здания больницы составит свыше 34 тыс. кв. метров и оно рассчитано на 180 койко-мест. В больнице планируется на стационарном обслуживании открыть отделения кардиологии, неврологии, гинекологии, анестезиологии-реанимации, гемодиализа, терапевтическое, хирургическое, травматологическое и ортопедическое, родильное и инфекционные отделения, кафедры офтальмологии, педиатрии и ЛОР», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из информации.
На амбулаторном обслуживании будут действовать консультативное поликлиническое отделение, детская поликлиника, отделения рентгенодиагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, а также клинико-диагностическая лаборатория, станция скорой медицинской помощи, центр гигиены и эпидемиологии.
«Планируется, что больница будет построена на коммерческой основе казахстанскими строителями», - подчеркивается в информации.
Б.Рустамбеков
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