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Карабах 12.03.2024 15:17

Строительство Центральной городской больницы в Физули осуществит компания из Казахстана

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев во вторник ознакомились с планом строительства центральной городской больницы в городе Физули (Карабахский регион Азербайджана), сообщает сайт лидера Казахстана.

«Глав государств проинформировали, что общая площадь здания больницы составит свыше 34 тыс. кв. метров и оно рассчитано на 180 койко-мест. В больнице планируется на стационарном обслуживании открыть отделения кардиологии, неврологии, гинекологии, анестезиологии-реанимации, гемодиализа, терапевтическое, хирургическое, травматологическое и ортопедическое, родильное и инфекционные отделения, кафедры офтальмологии, педиатрии и ЛОР», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из информации.

На амбулаторном обслуживании будут действовать консультативное поликлиническое отделение, детская поликлиника, отделения рентгенодиагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, а также клинико-диагностическая лаборатория, станция скорой медицинской помощи, центр гигиены и эпидемиологии.

«Планируется, что больница будет построена на коммерческой основе казахстанскими строителями», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ФИЗУЛИ, БОЛЬНИЦА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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