Строительство Центральной городской больницы в Физули осуществит компания из Казахстана

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев во вторник ознакомились с планом строительства центральной городской больницы в городе Физули (Карабахский регион Азербайджана), сообщает сайт лидера Казахстана.

«Глав государств проинформировали, что общая площадь здания больницы составит свыше 34 тыс. кв. метров и оно рассчитано на 180 койко-мест. В больнице планируется на стационарном обслуживании открыть отделения кардиологии, неврологии, гинекологии, анестезиологии-реанимации, гемодиализа, терапевтическое, хирургическое, травматологическое и ортопедическое, родильное и инфекционные отделения, кафедры офтальмологии, педиатрии и ЛОР», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из информации.

На амбулаторном обслуживании будут действовать консультативное поликлиническое отделение, детская поликлиника, отделения рентгенодиагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, а также клинико-диагностическая лаборатория, станция скорой медицинской помощи, центр гигиены и эпидемиологии.

«Планируется, что больница будет построена на коммерческой основе казахстанскими строителями», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков