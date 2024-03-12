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Карабах 12.03.2024 15:27

Алиев и Токаев осмотрели памятники истории и культуры Азербайджана в городе Шуша

Президент Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев во вторник посетили город Шуша (Карабахский регион Азербайджана), сообщает сайт азербайджанского лидера.

Президенты ознакомились с генпланом города.

Кроме того, главы государств осмотрели бюсты известных деятелей Азербайджана - Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, которые были расстреляны армянами в период оккупации города.

«Затем главы государств посетили Натаванский источник и осмотрели выставку "Гейдар Алиев и Карабах" в Центре творчества», - отмечается в информации.

Президенты также посетили мечеть Саатлы, дом-музей Бюльбюля, Джыдыр-дюзю и гостиницу «Ясамян», состоящую из трех жилых зданий, построенных в середине XIX века в стиле, характерном для карабахской школы архитектуры.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ТОКАЕВ, ШУША


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