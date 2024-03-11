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Внешняя политика 11.03.2024 23:13

Алиев сообщил, что обсудил с Токаевым новые проекты Баку и Астаны в нефтегазовой сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсудил с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым сотрудничество Баку и Астаны в нефтегазовой сфере, стороны наметили новые проекты.

«Подробно была проанализирована ситуация с сотрудничеством в нефтегазовой сфере, намечены новые конкретные проекты. Мы обсудили вопросы подготовки к климатической конференции COP29, и мы предложили нашим казахстанским братьям сотрудничество в рамках подготовки и проведения этой важнейшей международной конференции», - сказал Алиев в понедельник по итогам переговоров с Токаевым в Баку.

По мнению Алиева, стороны сегодня заслушали доклады членов правительства Азербайджана и Казахстана по практической реализации проектов транспортного, энергетического сотрудничества, перспектив сотрудничества в сфере «зеленой» энергии. «Мы идем параллельным курсом. И сегодня также в рамках дискуссии констатировали, что нынешняя геополитическая ситуация, которая по существу выдвинула Транскаспийский транспортный маршрут на авансцену, я бы сказал, мирового транспортно-логистического спектра, имеет прочную базу, потому что и в Казахстане, и в Азербайджане в эту сферу в предыдущие годы вкладывались большие инвестиции», - отметил он.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что и в Казахстане, и в Азербайджане реализованы крупномасштабные транспортные проекты, будь то железные дороги, аэропорты, автотрассы, морские порты. «И все это сегодня востребовано, как никогда ранее. Еще раз это убеждает нас всех в том, что все надо делать вовремя и видеть чуть-чуть дальше той обозримой перспективы, которая видна невооруженным взглядом. И только тогда можно добиваться успеха. Поэтому если бы начали сегодня инвестировать в транспортную инфраструктуру, наверное, нам понадобилось бы лет десять для того, чтобы иметь сегодня тот потенциал. Но сегодня на этом фундаменте мы планируем расширение наших транспортно-транзитных возможностей, будь то порты, железные дороги, и создание синергии, создание единого транспортного комплекса, который в том числе будет поддержан и проектами, связанными с цифровизацией. Тут тоже мы идем параллельным курсом. И в Казахстане, и в Азербайджане этой сфере уделяется очень большое внимание», - добавил Алиев.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ТОКАЕВ, ТЭК, ПРОЕКТЫ


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