Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8593 RUR   0.0188 GBR   2.1791 TRY   0.053

Цена на нефть

11.03 $/bbl +/- WTI 77.93 -0.08 Brent 82.21 +0.13
Транспорт и связь 12.03.2024 16:19

АЖД в январе-феврале увеличили транзитные грузоперевозки на 15%

Объем перевозки транзитных грузов по железным дорогам Азербайджана в январе-феврале 2024 года составил 1 млн 251 тыс. тонн.

«Это на 15% больше, чем в январе-феврале 2023 года», - отмечает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

По данным «Интерфакс-Азербайджан» в 2023 году объем транзитных грузоперевозок по железным дорогам Азербайджана составил 6 млн 870,799 тыс. тонн против 7 млн 477,304 тыс. тонн в 2022 году, т.е. спад составил 8,1%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЖД, ПЕРЕВОЗКИ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


АЖД увеличили в 2023г перевозки пассажиров на 38,4%, до рекордных 7,1 млн Железнодорожный грузооборот между Азербайджаном и Китаем в 2023г увеличился почти в 1,5 раза «Дочка» АЖД осуществила первую перевозку 10 тыс. т ильменитового песка по Среднему коридору из Сьерра-Леоне в Казахстан АЖД в 2023г рассчитывают перевести свыше 6 млн пассажиров, в 2024г – более 7 млн человек АЖД за 8 месяцев перевезли около 4,3 млн пассажиров, грузов – свыше 12 млн тонн Доходы АЖД от перевозки грузов и пассажиров в I полугодии выросли на 26,5% АЖД за 7 месяцев увеличили грузоперевозки на 5%, пассажироперевозоки – в 1,5 раза Грузоперевозки по БТК в 2017-2022гг превысили 1,3 млн т - АЖД Доходы АЖД от перевозки грузов и пассажиров за 9 мес. увеличились на 37% Доходы АЖД от перевозки грузов и пассажиров в 2021г увеличились почти на 4%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az