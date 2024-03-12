АЖД в январе-феврале увеличили транзитные грузоперевозки на 15%

Объем перевозки транзитных грузов по железным дорогам Азербайджана в январе-феврале 2024 года составил 1 млн 251 тыс. тонн.
«Это на 15% больше, чем в январе-феврале 2023 года», - отмечает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).
По данным «Интерфакс-Азербайджан» в 2023 году объем транзитных грузоперевозок по железным дорогам Азербайджана составил 6 млн 870,799 тыс. тонн против 7 млн 477,304 тыс. тонн в 2022 году, т.е. спад составил 8,1%.
Б.Рустамбеков
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