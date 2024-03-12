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Бизнес и законодательство 12.03.2024 22:25

Porsche больше года не может продать российские активы, рассчитывает сделать это в 2024г

Российские активы немецкого производителя люксовых автомобилей Porsche AG, продажа которых обсуждается с конца 2022 года, пока так и не обрели нового владельца, следует из опубликованной во вторник годовой отчетности компании.

Намерение продать российские активы Porsche обозначила еще год назад, о чем в 2023 году упоминалось и в полугодовой отчетности группы Volkswagen, в которую входит компания. Сообщалось, что в конце 2022 года между Porsche AG и независимым инвестором была достигнута договоренность о продаже ООО "Порше Руссланд" (официальный импортер Porsche в РФ), ООО "Порше Центр Москва" (дилерское предприятие), а также ООО "Порше Финансовые услуги Руссланд". На конец 2022 года по этим компаниям был признан убыток от обесценения в размере 25 млн евро.

Отмечалось, что с инвестором был оговорен опцион на обратный выкуп активов, который может быть реализован не ранее, чем через пять, и не позднее, чем через десять лет после закрытия сделки. Инвестор не раскрывался.

В опубликованной во вторник отчетности за 2023 год Porsche отмечает, что сохраняет намерение продать российские "дочки". "Ожидается, что проект по продаже будет завершен до конца 2024 финансового года в связи с изменением внешних условий", - говорится в материалах.

В пресс-службе Porsche "Интерфаксу" не уточнили, каков текущий статус переговоров о продаже российских активов компании, и причину, по которой сделка до сих пор не была совершена. Также в компании не называют количество потенциальных инвесторов, с которыми велись переговоры. В компании лишь подтвердили намерение продать бизнес в РФ в этом году.

Выручка российского представительства Porsche (ООО "Порше Руссланд"), работающего в РФ с 2003 года, по итогам 2022 года упала на 80% - до 9,3 млрд руб. с 46,6 млрд руб. в 2021 году. Финансовая "дочка" Porsche (ООО "Порше Финансовые услуги Руссланд"), зарегистрированная в 2008 году и имевшая гораздо более скромные обороты, получила около 148 млн руб. выручки против 353 млн руб. соответственно.

Поставки автомобилей Porsche в РФ прекратились в марте 2022 года. На тот момент марка была представлена 26 дилерскими центрами в 20 городах страны. По данным "Автостата", продажи Porsche на российском рынке в 2022 году составили 1,3 тыс. штук (-79%). В 2023 году их поставки в РФ велись по "параллельному импорту".

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Тэги: РОССИЯ, PORSCHE, АКТИВЫ, СИТУАЦИЯ

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