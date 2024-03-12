Заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, выступая на азербайджано-хорватском бизнес-форуме во вторник в Баку, заявил, что Баку и Загреб развивают взаимодействие в различных сферах.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан", Джафаров, обратив внимание на рост взаимной торговли Азербайджана и Хорватии в последнее время, выразил мнение, что Баку и Загреб имеют большой потенциал для наращивания торгово-экономического сотрудничества.
Вместе с тем он подчеркнул, что азербайджано-хорватские отношения не ограничиваются только сотрудничеством в экономической сфере, сообщив, что в 2025 году в Загребе пройдут Дни культуры Азербайджана. "Мы стремимся развивать и культурно-гуманитарные связи для сближения народов двух стран", - заметил Джафаров.
Замминистра обратил внимание на возможность участия хорватских компаний в проектах, реализуемых на освобожденных территориях Азербайджана (в Карабахе и Восточном Зангезуре - ИФ).
Он выразил надежду на то, что бизнес-форум будет плодотворным.
Послы обеих стран Бранко Зебич и Анар Иманов отметили наличие возможностей для сотрудничества стран в различных сферах.
Посол Хорватии Зебич, в частности, говорил о сферах информационных технологий, энергетики, сельского хозяйства и туризма.
На мероприятии также выступили исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, директор Центра интернационализации бизнеса (Хорватская экономическая палата) Силва Стипич Кобали, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов и генеральный менеджер "Span Azerbaijan" Эльдар Джахангиров.
Р.Керимов
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