США выделят Украине пакет военной помощи на $300 млн

США направят Киеву новый пакет военной помощи на сумму $300 млн, заявил во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"От имени президента США Джо Байдена я объявляю о чрезвычайном пакете помощи в области безопасности на сумму $300 млн, в него войдут вооружение и оборудование", - сказал он на брифинге.

"Этот пакет включает крупный транш артиллерийских снарядов и снарядов для HIMARS", - добавил советник.

Ранее издание Politico сообщало, что в новый пакет помощи войдут баллистические ракеты ATACMS, а также снаряды для гаубиц калибра 155 мм, управляемые реактивные снаряды, применяемые в системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

В конце февраля CNN со ссылкой на источники в Минобороны США сообщил, что Пентагон изучает возможность использовать оставшееся $4 млрд финансирования, предусмотренного для военной помощи Украине, без гарантий возмещения этих трат.