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Дальнее зарубежье 12.03.2024 22:58

США выделят Украине пакет военной помощи на $300 млн

США направят Киеву новый пакет военной помощи на сумму $300 млн, заявил во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"От имени президента США Джо Байдена я объявляю о чрезвычайном пакете помощи в области безопасности на сумму $300 млн, в него войдут вооружение и оборудование", - сказал он на брифинге.

"Этот пакет включает крупный транш артиллерийских снарядов и снарядов для HIMARS", - добавил советник.

Ранее издание Politico сообщало, что в новый пакет помощи войдут баллистические ракеты ATACMS, а также снаряды для гаубиц калибра 155 мм, управляемые реактивные снаряды, применяемые в системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

В конце февраля CNN со ссылкой на источники в Минобороны США сообщил, что Пентагон изучает возможность использовать оставшееся $4 млрд финансирования, предусмотренного для военной помощи Украине, без гарантий возмещения этих трат.

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Тэги: CША, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ПАКЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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