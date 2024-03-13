Нахчыванский международный аэропорт передан в подчинение AZAL

Нахчыванский международный аэропорт передан в подчинение ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Соответствующее решение подписано в среду премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Согласно решению Нахчыванский международный аэропорт, находившийся в подчинении Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики передается в подчинение AZAL. Кабмину Нахчывана, AZAL, Министерству цифрового развития и транспорта, а также Минэкономики Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из данного постановления, в соответствии с законодательством. Х.Насирзаде

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