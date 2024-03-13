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Транспорт и связь 13.03.2024 13:38

Нахчыванский международный аэропорт передан в подчинение AZAL

Нахчыванский международный аэропорт передан в подчинение ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Соответствующее решение подписано в среду премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Согласно решению Нахчыванский международный аэропорт, находившийся в подчинении Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики передается в подчинение AZAL.

Кабмину Нахчывана, AZAL, Министерству цифрового развития и транспорта, а также Минэкономики Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из данного постановления, в соответствии с законодательством.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАБМИН, НАХЧЫВАН, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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