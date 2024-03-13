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Внешняя политика 13.03.2024 15:18

Министры экономики Азербайджана и Хорватии обсудили вопросы экономического взаимодействия Баку и Загреба

Вопросы развития экономических отношений между Азербайджаном и Хорватией обсудили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономики и устойчивого развития Хорватии Дамир Хабиян.

«С министром экономики и устойчивого развития Хорватии Хабияном обсудили приоритеты двусторонних экономических связей: поощрение совместных инвестиций и торговли; поддержку сотрудничества в сферах альтернативной энергии и промышленности; укрепление партнерства между деловыми кругами», - написал Джаббаров на платформе Х.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ХОРВАТИЯ, ЭКОНОМИКА, МИНИСТРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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