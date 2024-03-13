Министры экономики Азербайджана и Хорватии обсудили вопросы экономического взаимодействия Баку и Загреба

Вопросы развития экономических отношений между Азербайджаном и Хорватией обсудили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономики и устойчивого развития Хорватии Дамир Хабиян. «С министром экономики и устойчивого развития Хорватии Хабияном обсудили приоритеты двусторонних экономических связей: поощрение совместных инвестиций и торговли; поддержку сотрудничества в сферах альтернативной энергии и промышленности; укрепление партнерства между деловыми кругами», - написал Джаббаров на платформе Х. Б.Рустамбеков

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