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АПК 13.03.2024 22:00

«ЕвроХим» ввел завод фосфатных удобрений в Бразилии стоимостью $1 млрд

"ЕвроХим" запустил в промышленную эксплуатацию комплекс по производству фосфорных удобрений в Бразилии мощностью 1 млн тонн в год, сообщила компания.

Общий объем инвестиций в проект, который "ЕвроХим" купил в начале 2022 года у норвежской Yara на стадии строительства, составил около $1 млрд.

Предприятие, расположенное в городе Серра-ду-Салитри, оснащено "полностью закрытым водным контуром с низким расходом воды и системой производства экологически чистой энергии за счёт использования собственного пара, способной генерировать 40% энергии" всего комплекса, говорится в сообщении.

"ЕвроХим" закрыл сделку по покупке фосфатного проекта в Бразилии у Yara в феврале 2022 года. На тот момент проект, включающий в себя открытый рудник по добыче фосфатного сырья и завод по производству удобрений, был реализован на 50%.

Сумма сделки составила $452 млн, примерно столько же нужно было инвестировать в завершение строительства.

"ЕвроХим" отмечал, что новый актив позволит увеличить мощности группы по производству фосфатов до 6 млн тонн в год, а также повысит эффективность Fertilizantes Tocantins - ведущей в стране компании по блендингу и дистрибуции минеральных удобрений, 100% которой "ЕвроХим" консолидировал в 2020 году.

"ЕвроХим" - один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. В периметр группы входят предприятия по производству фосфатного сырья в России (Ковдорский ГОК) и Казахстане, два калийных рудника - "Усольский калийный комбинат" и "ВолгаКалий", заводы по производству аммиака и удобрений в России ("Невинномыский азот", "Новомосковский Азот", "Фосфорит", "ЕвроХим-Белореченские минудобрения", "ЕвроХим-Северо-Запад"), а также Бельгии, Литве и Китае.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ЕВРОХИМ, ЗАВОД, ЗАПУСК

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