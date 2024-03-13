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Дальнее зарубежье 13.03.2024 23:00

Варшава отзовет более 50 послов и аннулирует кандидатуры на дипломатические должности

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в среду подписал решение об отзыве более 50 послов, а также об аннулировании одобрений в отношении ряда кандидатур на дипломатические должности, принятых прежним руководством ведомства.

"На правительстве лежит конституционная ответственность за внешнюю политику, поэтому существенная смена представителей Польши на дипломатических должностях послужит лучшей, профессиональной реализации сложных задач, стоящих перед внешней политикой Польши", - цитируют польские СМИ выдержку из сообщения польского МИД.

О том, из каких стран послы Польши должны будут вернуться на родину, не сообщается.

Изменения в дипломатическом корпусе Польши произошли в рамках Конвенции о дипломатической службе. Перед тем, как приступить к реализации конкретных действий, состоялись консультации с премьер-министром Дональдом Туском, отмечают польские СМИ.

По итогам парламентских выборов, которые состоялись в Польше в октябре прошлого года, к власти пришла коалиция во главе с партией "Гражданская платформа", которая ранее находилась в оппозиции.

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Тэги: МИР, ПОЛЬША, ДИПЛОМАТИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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