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МВФ планирует выбрать нового главу до конца апреля

Международный валютный фонд (МВФ) анонсировал начало процедуры поиска кандидатов на пост директора-распорядителя, сообщается в пресс-релизе фонда.

Согласно правилам, кандидаты могут быть номинированы членами совета управляющих или исполнительного совета фонда. Прием заявок начнется 14 марта и завершится 3 апреля, процесс будет тайным. После этого будет сформирован шорт-лист из трех человек, который уже будет озвучен широкой публике. Затем совет управляющих проведет личные встречи с кандидатами и выберет будущего директора-распорядителя.

МВФ планирует завершить процесс выбора нового главы до конца апреля.

Действующим руководителем МВФ является Кристалина Георгиева, она заняла эту должность в октябре 2019 года на стандартный срок в пять лет. Как говорится на сайте международной финансовой организации, директор-распорядитель может занимать этот пост несколько сроков подряд.

Ранее министр финансов Франции Брюно ле Мэр заявил, что Франция поддержит выдвижение Георгиевой на второй срок, пишет Guardian.

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Тэги: МИР, МВФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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