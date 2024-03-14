Жители ряда стран на Балканах ощутили землетрясение

Землетрясение произошло в четверг на границе Черногории и Боснии и Герцеговины, сообщает Associated Press.

Магнитуда составила 5,4. По данным Института сейсмологии Черногории, после землетрясения последовало около 30 менее значительных подземных толчков.

Данных о пострадавших не поступало.

В некоторых районах Черногории из-за землетрясения сошли оползни, что привело к закрытию дорог, также сообщается об образовавшихся в некоторых зданиях трещинах.

В городе Билеча в Боснии и Герцеговине в рамках меры предосторожности отменили занятия в школах, власти проводят оценку ущерба.

Отмечается, что жители Сербии, в том числе в Белграде, также ощутили подземные толчки.