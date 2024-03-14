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Дальнее зарубежье 14.03.2024 18:43

Фермеры в Бельгии блокируют крупнейшие порты страны

Фермеры в четверг проводят акции протеста в крупных портах Бельгии, сообщают бельгийские СМИ.

Десятки тракторов съехались к порту Антверпен, Зебрюгге и Гент, создав препятствия для движения любого транспорта в их районе.

В администрации портов ранее заявили, что привлекут протестующих к ответственности за понесенные убытки.

Ранее в этом году во многих европейских странах прошли протесты фермеров, которые выступают против повышения налогов и роста цен, в частности на топливо для сельскохозяйственной техники, жестких экологических установок ЕС в соответствии с европейским "зеленым курсом", а также против импорта дешевой сельхозпродукции из третьих стран.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ФЕРМЕРЫ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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