БФБ и ЦЗФ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве

Бакинская фондовая биржа (БФБ) и Центр зеленого финансирования МФЦ «Астана» 13 марта подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на БФБ. «Основной целью соглашения является изучение международного опыта в сфере «Зеленых финансов» и расширение сотрудничества с международными финансовыми институтами», - отмечается в информации БФБ. Х.Насирзаде

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