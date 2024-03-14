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Финансы 14.03.2024 17:40

БФБ и ЦЗФ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве

Бакинская фондовая биржа (БФБ) и Центр зеленого финансирования МФЦ «Астана» 13 марта подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на БФБ.

«Основной целью соглашения является изучение международного опыта в сфере «Зеленых финансов» и расширение сотрудничества с международными финансовыми институтами», - отмечается в информации БФБ.

Х.Насирзаде

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Тэги: БФБ, АСТАНА, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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