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ТЭК 14.03.2024 20:09

Глава Shell в 2023г заработал свыше $10 млн

Ваэль Саван заработал в общей сложности 7,94 млн фунтов стерлингов ($10,1 млн) за свой первый год на посту главного исполнительного директора Shell, говорится в сообщении компании.

Базовая зарплата Савана составляет 1,4 млн фунтов, годовой бонус за прошлый год достиг 2,7 млн фунтов, а бонус в виде акций, которыми он сможет воспользоваться только через несколько лет при условии достижения компанией определенных целевых показателей, составил 2,6 млн фунтов. Кроме того, руководитель получил различные компенсации, в том числе связанные с релокацией, на сумму около 335 тыс. фунтов.

Его предшественник Бен ван Берден в 2022 году получил вознаграждение в размере 9,7 млн фунтов, включая бонусы.

Как сообщалось, скорректированная прибыль Shell в минувшем году упала на 29%, до $28,25 млрд.

Акции компании на торгах в четверг дорожают на 0,2%, Капитализация Shell за последние 12 месяцев повысилась на 14,6%, до 162 млрд фунтов.

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Тэги: ЕВРОПА, SHELL, ГЛАВА, ЗАРПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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