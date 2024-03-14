Глава Shell в 2023г заработал свыше $10 млн

Ваэль Саван заработал в общей сложности 7,94 млн фунтов стерлингов ($10,1 млн) за свой первый год на посту главного исполнительного директора Shell, говорится в сообщении компании.
Базовая зарплата Савана составляет 1,4 млн фунтов, годовой бонус за прошлый год достиг 2,7 млн фунтов, а бонус в виде акций, которыми он сможет воспользоваться только через несколько лет при условии достижения компанией определенных целевых показателей, составил 2,6 млн фунтов. Кроме того, руководитель получил различные компенсации, в том числе связанные с релокацией, на сумму около 335 тыс. фунтов.
Его предшественник Бен ван Берден в 2022 году получил вознаграждение в размере 9,7 млн фунтов, включая бонусы.
Как сообщалось, скорректированная прибыль Shell в минувшем году упала на 29%, до $28,25 млрд.
Акции компании на торгах в четверг дорожают на 0,2%, Капитализация Shell за последние 12 месяцев повысилась на 14,6%, до 162 млрд фунтов.
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