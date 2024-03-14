Армия Судана и СБР ведут бои в западных предместьях столицы страны

Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) втянуты в городские бои в Омдурмане, который находится западнее столицы Хартума и входит в состав столичной агломерации, сообщает издание ОАЭ The National.
В минувший вторник военные отбили у СБР в Омдурмане государственный телерадиовещательный комплекс. СБР потерю объекта не признали и отправили в город отряды, вооруженные реактивными гранатометами, минометами и тяжелыми пулеметами.
Основные бои в четверг развернулись в районе этого комплекса.
Кроме того, на территории Омдурмана находится несколько военных баз, в том числе штаб-квартира инженерного корпуса ВС Судана.
Также поступают сообщения о столкновениях военных и СБР на острове Тути: он лежит между Омдурманом и Хартумом, в месте слияния Белого и Голубого Нила.
С 15 апреля в Судане идет вооруженный конфликт между суданскими военными и СБР. Точные цифры погибших неизвестны. Свои дома были вынуждены покинуть примерно 8 млн человек. По информации ООН, 18 млн из 48 млн жителей страны не хватает еды.
ВС Судана ранее отвергли призыв СБ ООН к прекращению огня на время священного для мусульман месяца Рамадан.
По данным западных СМИ, ВС Судана имеют превосходство в воздухе, однако у них мало боеспособных сухопутных подразделений. Военные контролируют восток и север страны, а главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан ранее перебрался в Порт-Судан. В то же время СБР с первых же дней конфликта взяли под контроль большинство районов столицы Хартума, затем добились значительных успехов в боях за регион Дарфур, захватили город Вад-Медани, который служил узловым пунктом для гуманитарных операций международных организаций.
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