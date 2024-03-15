Bulgaria Air планирует запустить рейсы из Софии в Баку с частотой раз в две недели

Совет Министров Болгарии назначил авиакомпанию «Bulgaria Air» официальным авиаперевозчиком прямого международного рейса София-Баку, сообщил посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

«Компания Bulgaria Air планирует осуществлять регулярные пассажирские рейсы по маршруту София-Баку-София раз в две недели. Эти планы призваны облегчить путешествия между двумя странами, одновременно открывая новые возможности для деловых и транзитных пассажиров», - говорится в тексте постановления правительства Болгарии, которое азербайджанский посол опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Х.

«Эта инициатива знаменует собой значительный шаг вперед в укреплении сообщения между Болгарией и регионом Каспийского моря, предлагая путешественникам повышенную доступность и удобство», - отмечает болгарский Совмин.

По оценке болгарских властей, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», созданием регулярного авиасообщения две страны «получат выгоду от расширения возможностей для туризма, торговли и экономического сотрудничества».

«Граждане будут наслаждаться большей легкостью путешествий, а транзитные пассажиры из соседних стран будут привлечены беспрепятственной связью, предлагаемой этим новым воздушным маршрутом», - подчеркивает правительство Болгарии.

Н.Аббасова