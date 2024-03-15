Азербайджан сократил в 2023г производство меда на 39%

Производство меда в Азербайджане в 2023 году составило 4 тыс. 550 тонн, что на 38,9% меньше, чем в 2022 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным Госкомстата, кроме меда в 2023 году 597,3 тыс. пчелиными семьями (спад на 9%) в 30,802 тыс. хозяйствах (спад на 6,5%) было произведено 172,7 тонн воска (спад на 0,8%), 14,9 тонн прополиса (спад на 22%), 8,9 тонн цветочной пыльцы (спад на 62%) и 281,1 кг пчелиного молочка (спад на 25,9%).

«Спад в 2023 году производства меда и пчелиной продукции был обусловлен неблагоприятными погодными условиями», - подчеркнули в ведомстве.

Средняя цена продажи 1 кг меда в Азербайджане в 2023 году составляла 25,8 манат (в 2022 году – 26,7 манат), воска – 15,9 манат (14,7 манат), прополиса – 97,2 манат (91 манат), пыльцы – 132,7 манат (131,7 манат), пчелиного молочка – 6 манат (5,6 манат) за 1 гр.

Р.Ахмедов