Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0185 GBR   2.1655 TRY   0.0528

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 81.04 -0.22 Brent 85.34 -0.08
Финансы 16.03.2024 01:49

Объем нового банковского кредитования в Китае в феврале упал более чем втрое

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в феврале упал до 1,45 трлн юаней ($201,5 млрд), говорится в отчете Народного банка Китая.

В январе показатель составлял 4,92 трлн юаней - это максимальный уровень за все время ведения соответствующей статистики, то есть с 2004 года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 1,5 трлн юаней, сообщает Trading Economics.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в прошлом месяце опустился до 1,56 трлн юаней с 6,5 трлн юаней в январе, что также было рекордом. Эксперты ожидали показатель на уровне 2,22 трлн юаней.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) выросла на 8,7% в годовом выражении при ожидавшемся подъеме на 8,8%.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец февраля увеличился на 10,1%. Аналитики прогнозировали рост на 10,2%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, КРЕДИТЫ, ДЕНМАССА


Похожие новости


Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю Объем выданных АБИИ кредитов превысил $2 млрд Крупнейшие банки КНР могут не достигнуть запланированных объемов кредитования впервые за 7 лет

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az