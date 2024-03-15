Более 1,7 млн человек проголосовали онлайн на выборах президента РФ

Свыше 1,7 млн избирателей в настоящее время проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ, это почти 37% от общего числа подавших заявления на ДЭГ, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным комиссии, на 15:00 мск принято бюллетеней 1 759 744 (36,91%).

В Москве на тот же момент времени с помощью ДЭГ проголосовали свыше 1,8 млн избирателей. По данным ЦИК, принято 1 848 100 (23,43%) заполненных бюллетеней.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.