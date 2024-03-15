Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0185 GBR   2.1655 TRY   0.0528

Цена на нефть

14.03 $/bbl +/- WTI 81.26 +1.54 Brent 85.42 +1.39
ТЭК 15.03.2024 16:27

Нефть продолжает дешеветь, за половину марта дисконт Urals к Brent уменьшился до $17,2/баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются днем в пятницу после подъема до максимальных отметок с начала ноября по итогам предыдущей сессии, завершают неделю в плюсе.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:03 понизилась на $0,47 (0,55%), до $84,95 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,53 (0,65%), до $80,73 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,7%, WTI - на 1,9%. С начала недели обе марки подорожали примерно на 4% благодаря признакам высокого потребления в США и позитивным прогнозам спроса на нефть в текущем году. Так, Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az