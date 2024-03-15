Нефть продолжает дешеветь, за половину марта дисконт Urals к Brent уменьшился до $17,2/баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются днем в пятницу после подъема до максимальных отметок с начала ноября по итогам предыдущей сессии, завершают неделю в плюсе.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:03 понизилась на $0,47 (0,55%), до $84,95 за баррель.
Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,53 (0,65%), до $80,73 за баррель.
Накануне Brent выросла в цене на 1,7%, WTI - на 1,9%. С начала недели обе марки подорожали примерно на 4% благодаря признакам высокого потребления в США и позитивным прогнозам спроса на нефть в текущем году. Так, Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с.
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