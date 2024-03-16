Азербайджан в 2023 году квоту на вылов рыбы использовал на 99,8%

В Азербайджане в 2023 году выловлено 3 тыс. 597,1 тонн рыбы при квоте в 3 тыс. 602,9 тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном комитете по статистике.
Вылов по сравнению с показателем 2022 года увеличился вдвое.
При этом квота на вылов по итогам 2023 года использована на 99,8% (в 2022г квота была использована на 99,7%).
В 2023 году рыболовством занимались 313 физических и юридических лиц.
По данным статистики, в 2023 году в Азербайджане в рамках квот было выловлено 3 тыс. 76,2 т кильки, 99 т кутума, 87 т кефали, 87 т сельди, 56,8 т плотвы, 38,2 т сазана, 34,4 т леща, 34,4 т карася, 19,4 т судака, 10 т шамайки, 4,9 т сома, остальное - других видов рыб.
За получение разрешения на вылов рыбы юридическими и физическими лицами в 2023 году было выплачено 185,2 тыс. манатов.
В целом, в Азербайджане в 2023 году было выловлено 66,452 тыс. тонн рыбы (с учетом вылова в рамках квот), что на 1,1% больше, чем в 2022 году.
Х.Насирзаде
Премьер Грузии призывает сохранять динамику отношений с Азербайджаном
Число останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 18 человек - Генпрокуратура Азербайджана
Грузия и Азербайджан планируют углублять сотрудничество и партнерство - Кобахидзе
Mercedes-Benz тестирует человекоподобных роботов на заводе в Венгрии
Число браков в Азербайджане в январе сократилось на 8%, разводов - выросло на 26%
В Азербайджане задержали группу пакистанцев по подозрению в похищении гражданина Пакистана - СГБ
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Европарламент поддержал поставки Украине ракет Taurus
В секторе Газа разгрузили первое судно с гуманитарной помощью
Президент Хорватии примет участие в парламентских выборах и в случае победы покинет пост
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Илькин Гулиев назначен председателем Рабочей Группы по Финансовым услугам Немецко-азербайджанской внешнеторговой палаты
Состоялась встреча между руководством Банка Республика и Bank of New York Mellon
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы