Азербайджан в 2023 году квоту на вылов рыбы использовал на 99,8%

В Азербайджане в 2023 году выловлено 3 тыс. 597,1 тонн рыбы при квоте в 3 тыс. 602,9 тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном комитете по статистике.

Вылов по сравнению с показателем 2022 года увеличился вдвое.

При этом квота на вылов по итогам 2023 года использована на 99,8% (в 2022г квота была использована на 99,7%).

В 2023 году рыболовством занимались 313 физических и юридических лиц.

По данным статистики, в 2023 году в Азербайджане в рамках квот было выловлено 3 тыс. 76,2 т кильки, 99 т кутума, 87 т кефали, 87 т сельди, 56,8 т плотвы, 38,2 т сазана, 34,4 т леща, 34,4 т карася, 19,4 т судака, 10 т шамайки, 4,9 т сома, остальное - других видов рыб.

За получение разрешения на вылов рыбы юридическими и физическими лицами в 2023 году было выплачено 185,2 тыс. манатов.

В целом, в Азербайджане в 2023 году было выловлено 66,452 тыс. тонн рыбы (с учетом вылова в рамках квот), что на 1,1% больше, чем в 2022 году.

Х.Насирзаде