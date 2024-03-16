Европарламент поддержал поставки Украине ракет Taurus

Европарламент (ЕП) поддержал идею о передаче дальнобойных ракет Taurus Киеву. Об этом сообщил глава группы «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) в ЕП Даниэль Каспари, сообщает издание Bild.

Поддержку инициативы выразила большая часть правящей коалиции Германии в Европарламенте — 451 депутат проголосовал за передачу ракет Украине, 46 выступили против, еще 49 человек отказались от участия в голосовании.

В начале марта стало известно, что Британия попросила Германию передать Украине ракеты Taurus.

После этого зампред комитета Рады Украины Егор Чернев призвал власти ФРГ пойти на встречу Киеву и предоставить в распоряжение ВСУ дальнобойные ракеты для нанесения ударов по Крыму и по Крымскому мосту.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц отказался отправлять ВСУ дальнобойные ракеты из-за страха, что их целью станет Кремль.

Ранее бундестаг проголосовал против резолюции о поставках Украине ракет Taurus.

В.Алиев