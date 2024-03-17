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Дальнее зарубежье 17.03.2024 10:56

Мадуро поборется за переизбрание президентом Венесуэлы

Единая социалистическая партия (ЕСП) Венесуэлы в субботу объявила Николаса Мадуро, действующего президента страны, кандидатом от партии на президентских выборах, которые пройдут в июле.

"В эту субботу, 16 марта, во время пленарного заседания Пятого Конгресса Единой социалистической партии Венесуэлы лидер Боливарианской революции Николас Мадуро объявлен кандидатом на президентских выборах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Таким образом, на летних выборах он будет баллотироваться на третий срок на посту президента Венесуэлы. Мадуро занимает пост главы государства с 2013 года: он пришел ко власти после кончины прежнего лидера страны Уго Чавеса.

Президентские выборы состоятся в Венесуэле 28 июля 2024 года.

Венесуэльская оппозиция в ходе праймериз выбрала своим кандидатом Марию Корину Мачадо. Однако власти Венесуэлы запретили ей в течение нескольких лет выставлять кандидатуру на выборах, поэтому, как ожидается, ближайшие выборы президента Мачадо пропустит.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ, МАДУРО


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