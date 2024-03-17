Мадуро поборется за переизбрание президентом Венесуэлы

Единая социалистическая партия (ЕСП) Венесуэлы в субботу объявила Николаса Мадуро, действующего президента страны, кандидатом от партии на президентских выборах, которые пройдут в июле.
"В эту субботу, 16 марта, во время пленарного заседания Пятого Конгресса Единой социалистической партии Венесуэлы лидер Боливарианской революции Николас Мадуро объявлен кандидатом на президентских выборах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
Таким образом, на летних выборах он будет баллотироваться на третий срок на посту президента Венесуэлы. Мадуро занимает пост главы государства с 2013 года: он пришел ко власти после кончины прежнего лидера страны Уго Чавеса.
Президентские выборы состоятся в Венесуэле 28 июля 2024 года.
Венесуэльская оппозиция в ходе праймериз выбрала своим кандидатом Марию Корину Мачадо. Однако власти Венесуэлы запретили ей в течение нескольких лет выставлять кандидатуру на выборах, поэтому, как ожидается, ближайшие выборы президента Мачадо пропустит.
Минобороны Азербайджана соболезнует Пакистану в связи с гибелью военных в результате атаки террористов
Премьер Грузии призывает сохранять динамику отношений с Азербайджаном
Число останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 18 человек - Генпрокуратура Азербайджана
Спрос на азербайджанский газ в Европе будет расти с каждым годом - Алиев
Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии $3,4 млрд - Алиев
Азербайджан в 2023 году квоту на вылов рыбы использовал на 99,8%
Власти Исландии эвакуировали население Гриндавика из-за извержения вулкана
Mercedes-Benz тестирует человекоподобных роботов на заводе в Венгрии
Число браков в Азербайджане в январе сократилось на 8%, разводов - выросло на 26%
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Илькин Гулиев назначен председателем Рабочей Группы по Финансовым услугам Немецко-азербайджанской внешнеторговой палаты
Состоялась встреча между руководством Банка Республика и Bank of New York Mellon
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы