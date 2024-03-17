Азербайджан в январе-феврале увеличил экспорт продукции АПК на 20%

Азербайджан в январе-феврале 2024 года экспортировал сельскохозяйственной продукции на сумму $186,7 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе.

“В январе-феврале 2024 года из Азербайджана в зарубежные страны было экспортировано сельскохозяйственной продукции на сумму $186,7 млн, что на 20% больше показателя января-февраля прошлого года”, - отметили в Минсельхозе.

При этом в министерстве не указали объем экспорта продукции АПК.

Х. Насирзаде