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АПК 17.03.2024 16:48

Азербайджан в январе-феврале увеличил экспорт продукции АПК на 20%

Азербайджан в январе-феврале 2024 года экспортировал сельскохозяйственной продукции на сумму $186,7 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе.

“В январе-феврале 2024 года из Азербайджана в зарубежные страны было экспортировано сельскохозяйственной продукции на сумму $186,7 млн, что на 20% больше показателя января-февраля прошлого года”, - отметили в Минсельхозе.

При этом в министерстве не указали объем экспорта продукции АПК.

Х. Насирзаде

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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, АПК, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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