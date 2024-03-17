Алиев и Столтенберг проводят встречу в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводят в воскресенье вечером встречу в Баку. Как сообщает сайт азербайджанского лидера, встреча проходит в формате тет-а-тет. Как сообщалось ранее, Столтенберг 17 марта в рамках регионального турне по странам Южного Кавказа в воскресенье прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан. Х. Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».