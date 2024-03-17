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Внешняя политика 17.03.2024 20:04

Алиев и Столтенберг проводят встречу в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводят в воскресенье вечером встречу в Баку.

Как сообщает сайт азербайджанского лидера, встреча проходит в формате тет-а-тет.

Как сообщалось ранее, Столтенберг 17 марта в рамках регионального турне по странам Южного Кавказа в воскресенье прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан.

Х. Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СТОЛТЕНБЕРГ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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