Азербайджан и Армения имеют возможность для достижения мира – генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время имеется возможность для достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

«Армения и Азербайджан теперь имеют возможность достичь прочного мира после многих лет конфликта. Я могу просто призвать вас воспользоваться этой возможностью и достичь прочного мирного соглашения с Арменией», - сказал Столтенберг в воскресенье в Баку, выступая с заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Столтенберг также поблагодарил Азербайджан за продолжающуюся поддержку Украины.

Р.Ахмедов