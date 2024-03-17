Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0185 GBR   2.1655 TRY   0.0528

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 81.04 -0.22 Brent 85.34 -0.08
ТЭК 17.03.2024 21:54

НАТО приветствует действия Азербайджана по обеспечению энергетической безопасности ряда стран альянса - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал действия Азербайджана для обеспечения энергетической безопасности ряда стран альянса.

«Я имел возможность обсудить энергетическую безопасность. Энергетика важна для нашей безопасности, и я приветствую, что Азербайджан развивает все более тесные связи с несколькими членами по НАТО», - сказал Столтенберг в воскресенье в Баку, выступая с заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он также назвал предстоящий глобальный климатический саммит COP29 в Азербайджане (в ноябре 2024 года – ИФ) важной вехой сотрудничества. «Это важно для всех, кого беспокоит изменение климата, но также важно для нашей безопасности, поскольку эти вопросы тесно взаимосвязаны», - добавил Столтенберг.

Генсек НАТО также поблагодарил Азербайджан за вклад в операции и миссии альянса, в том числе в Косово и Афганистане.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, ЭНЕРГЕТИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Столтенберг уверен в переходе в будущем техники НАТО на "экологичные" двигатели Столтенберг обещает Украине помощь НАТО, чтобы справиться с нарушениями электроснабжения в условиях зимы

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az