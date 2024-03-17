НАТО приветствует действия Азербайджана по обеспечению энергетической безопасности ряда стран альянса - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал действия Азербайджана для обеспечения энергетической безопасности ряда стран альянса.

«Я имел возможность обсудить энергетическую безопасность. Энергетика важна для нашей безопасности, и я приветствую, что Азербайджан развивает все более тесные связи с несколькими членами по НАТО», - сказал Столтенберг в воскресенье в Баку, выступая с заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он также назвал предстоящий глобальный климатический саммит COP29 в Азербайджане (в ноябре 2024 года – ИФ) важной вехой сотрудничества. «Это важно для всех, кого беспокоит изменение климата, но также важно для нашей безопасности, поскольку эти вопросы тесно взаимосвязаны», - добавил Столтенберг.

Генсек НАТО также поблагодарил Азербайджан за вклад в операции и миссии альянса, в том числе в Косово и Афганистане.

Р.Ахмедов