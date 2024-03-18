Очередное судно обстреляли в Аденском заливе близ Йемена

Торговое судно, проходившее через Аденский залив ранним утром в воскресенье, сообщило о взрыве в непосредственной близости, но урона атака не причинила, информировало Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Сообщений об уроне судну не поступало, экипаж в безопасности. Судно двигается в направлении следующего порта захода", - говорится в сообщении.

Йеменские повстанцы-хуситы пока не взяли на себя ответственность за атаку.