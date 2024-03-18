Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8507 RUR   0.0182 GBR   2.1644 TRY   0.0526

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 81.04 -0.22 Brent 85.34 -0.08
Дальнее зарубежье 18.03.2024 11:23

Очередное судно обстреляли в Аденском заливе близ Йемена

Торговое судно, проходившее через Аденский залив ранним утром в воскресенье, сообщило о взрыве в непосредственной близости, но урона атака не причинила, информировало Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Сообщений об уроне судну не поступало, экипаж в безопасности. Судно двигается в направлении следующего порта захода", - говорится в сообщении.

Йеменские повстанцы-хуситы пока не взяли на себя ответственность за атаку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЙЕМЕН, СУДНО, АТАКА


Похожие новости


Президент США и премьер Великобритании подтвердили удары по позициям хуситов в Йемене Принадлежащее Британии судно, вероятно, подверглось ракетной атаке в Красном море

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az