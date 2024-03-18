Азербайджан в 2021-2023гг заработал свыше $113 млн от экспорта персиков

Азербайджан в 2021-2023гг получил доходы на сумму $113,4 млн от экспорта персиков, сообщили “Интерфакс-Азербайджан” в Фонде агрострахования.
Согласно данным Фонда, в персиковых садах Азербайджана ежегодно собирают более 65 тыс. тонн фруктов, большая часть которых идет на экспорт.
«В 2021 году было экспортировано 23,4 тыс. тонн персиков, выручка составила $29,2 млн. В 2022 году объем экспорта увеличился на 13,7% до 26,6 тыс. тонн, а доходы от него - на 12,3% до $32,8 млн. В 2023 году объем экспорта персиков составил 45,2 тыс. тонн (рост на 69,9%), а доход - $51,4 млн (рост на 56,7%)», - отметили в фонде.
По данным фонда, в Азербайджане персики выращиваются на площади 10 тыс. га, и эти сады быстро расширяются: в 2023 году в Азербайджане было посажено почти 1,5 тыс. га новых персиковых садов.
Губа-Хачмазский экономический район занимает первое место по площади персиковых садов - 5,8 тыс. га или почти 60% персиковых садов.
Х.Насирзаде
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